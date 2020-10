Concorso Inail per 41 Informatici | quiz a risposta multipla per le prove scritte | le novità in Gazzetta

Leggi su leggioggi

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto una nuova procedura, per soli esami, per l’assunzione di 41, a tempo pieno e indeterminato, in area C e livello economico C1. Ilè riservato ai soggetti in possesso dei requisiti e di una laurea negli indirizzi definiti nel bando. In questo articolo indicheremo in sintesi le principali informazioni da sapere su modalità di invio domanda e. Aggiornamenti sui Concorsi pubblici: requisiti di ammissione Al via le iscrizioni alper l’assegnazione di 41 posti di Informatico del Comparto Funzioni Centrali – Epne da destinare alla Direzione Generale – Direzione ...