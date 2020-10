Vuelta a España 2020: effettuati i tamponi della vigilia, positivi due membri dello staff di Bahrain – McLaren e Team Sunweb (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si appresta a partire domani la Vuelta a España 2020, l’ultimo grande giro della stagione. Un’edizione ovviamente molto particolare della corsa a tappe spagnola, con il Covid-19 che ha sconvolto il calendario e ha costretto gli organizzatori a rimuovere tre tappe dal programma. La speranza è quella che il virus possa comunque far disputare senza intoppi la manifestazione. Nel frattempo ieri sono stati effettuati 498 test prima di creare la bolla, simile a quella che stiamo vedendo al Giro d’Italia. Tutti negativi i corridori, è arrivata però la positività di due membri dello staff di Bahrain – McLaren e Team ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si appresta a partire domani laa España, l’ultimo grande girostagione. Un’edizione ovviamente molto particolarecorsa a tappe spagnola, con il Covid-19 che ha sconvolto il calendario e ha costretto gli organizzatori a rimuovere tre tappe dal programma. La speranza è quella che il virus possa comunque far disputare senza intoppi la manifestazione. Nel frattempo ieri sono stati498 test prima di creare la bolla, simile a quella che stiamo vedendo al Giro d’Italia. Tutti negativi i corridori, è arrivata però latà di duedi...

