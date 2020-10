Verona Genoa, i convocati di Juric: out Miguel Veloso, prima chiamata per Kalinic (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la partita di questa sera contro il Genoa. Out Miguel Veloso Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la partita di questa sera al Bentegodi contro il Genoa. Out Miguel Veloso, prima chiamata per Nikola Kalinic. Portieri: Silvestri, Terracciano, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Ceccherini, Rueg, Amione, Empereur, Udogie, IlieCentrocampisti: Lazovic, Ilic, Zaccagni, Vieira, TamezeAttaccanti: Salcedo, Di Carmine, Favila, Kalinic, Colley. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ivanha diramato l’elenco dei giocatoriper la partita di questa sera contro il. OutIvanha diramato l’elenco dei giocatoriper la partita di questa sera al Bentegodi contro il. Outper Nikola. Portieri: Silvestri, Terracciano, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Ceccherini, Rueg, Amione, Empereur, Udogie, IlieCentrocampisti: Lazovic, Ilic, Zaccagni, Vieira, TamezeAttaccanti: Salcedo, Di Carmine, Favila,, Colley. Leggi su Calcionews24.com

