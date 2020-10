The Empty Man, l’horror dentro una bottiglia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle sale in Usa, ancora aperte, il prossimo 23 Ottobre arriverà l’horror soprannaturale The Empty Man. Protagonista James Badge Dale, e un demone spaventosissimo. L’agghiacciante trailer, in anteprima, ci svela la forza oscura del film. A dirigerlo David Prior, al suo debutto come regista di lungometraggio, che ha anche sceneggiato e prodotto. Il titolo, The Empty Man, deriva dal nome di una forza oscura, un demone, che viene evocato soffiando in una bottiglia vuota. Protagonista della storia è un ex poliziotto sulle tracce di una ragazza scomparsa che si imbatte in questa terrificante presenza. Il poliziotto ha il volto di James Badge Dale, che ricordiamo nelle serie tv 24, The Pacific e soprattutto Rubicon, oltre che nei film The Walk, Little ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle sale in Usa, ancora aperte, il prossimo 23 Ottobre arriverà l’horror soprannaturale TheMan. Protagonista James Badge Dale, e un demone spaventosissimo. L’agghiacciante trailer, in anteprima, ci svela la forza oscura del film. A dirigerlo David Prior, al suo debutto come regista di lungometraggio, che ha anche sceneggiato e prodotto. Il titolo, TheMan, deriva dal nome di una forza oscura, un demone, che viene evocato soffiando in unavuota. Protagonista della storia è un ex poliziotto sulle tracce di una ragazza scomparsa che si imbatte in questa terrificante presenza. Il poliziotto ha il volto di James Badge Dale, che ricordiamo nelle serie tv 24, The Pacific e soprattutto Rubicon, oltre che nei film The Walk, Little ...

badtasteit : #TheEmptyMan: ecco il primo trailer dell'horror con #JamesBadgeDale - fi3ree : THE WHOLE COMMENT SECTION ARE EMPTY AHAHAJSJAHSJJSJSHSHSA - gusanou : RT @stefano_pesce: Cesare Lucchini La Barca é Vuota The Ship is Empty 2019 #lucchini #ticino #crozierfineart - Pseudo_Loxias : RT @stefano_pesce: Cesare Lucchini La Barca é Vuota The Ship is Empty 2019 #lucchini #ticino #crozierfineart - lospaziobianco : The Empty Man: il trailer del film basato sul fumetto Boom Studios -

Ultime Notizie dalla rete : The Empty The Empty Man, l'horror dentro una bottiglia Metropolitan Magazine Italia Snack, biscotti e tortellini stellati. Lavoro (e successi) di ragazzi autistici

si spinse a teorizzare nel saggio The empty fortress, poi tradotto in italiano col titolo La fortezza vuota, la piena e totale responsabilità della madre nella catastrofe (così la chiama ...

Sébastien Brun

E’ insolito immaginare il percorso di un musicista filtrato da discipline non solo musicali, tuttavia per il batterista Sébastien Brun gli studi matematici sono stati fondamentali quanto quelli strett ...

si spinse a teorizzare nel saggio The empty fortress, poi tradotto in italiano col titolo La fortezza vuota, la piena e totale responsabilità della madre nella catastrofe (così la chiama ...E’ insolito immaginare il percorso di un musicista filtrato da discipline non solo musicali, tuttavia per il batterista Sébastien Brun gli studi matematici sono stati fondamentali quanto quelli strett ...