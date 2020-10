Scontro tra sindaci e governo sul coprifuoco. Decaro: “Scorrettezza istituzionale, no ad altri vertici”. Boccia: “Comuni mai lasciati soli” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Una scorrettezza istituzionale che scarica le responsabilità di un coprifuoco sui sindaci”. “Se c’è un quartiere da chiudere lo decidono i sindaci, non c’era nemmeno bisogno di specificarlo”. La polemica nata dopo l’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in conferenza stampa aveva attribuito ai primi cittadini il compito di attuare o meno dei mini-lockdown in strade o piazze a rischio assembramenti dalle 21 si è trasformato in un botta e risposta che vede contrapposti il presidente dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), Antonio Decaro, e il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Di fronte alle proteste dei rappresentanti degli Enti Locali italiani, dal testo definitivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Una scorrettezzache scarica le responsabilità di unsui”. “Se c’è un quartiere da chiudere lo decidono i, non c’era nemmeno bisogno di specificarlo”. La polemica nata dopo l’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in conferenza stampa aveva attribuito ai primi cittadini il compito di attuare o meno dei mini-lockdown in strade o piazze a rischio assembramenti dalle 21 si è trasformato in un botta e risposta che vede contrapposti il presidente dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), Antonio, e il ministro per gli Affari Regionali, Francesco. Di fronte alle proteste dei rappresentanti degli Enti Locali italiani, dal testo definitivo ...

tancredipalmeri : Secondo Tuttosport, duro scontro negli spogliatoi tra Dybala e Paratici - fattoquotidiano : Pescatori sequestrati in Libia, scontro in Aula tra centrodestra e Di Maio: “Berlusconi chiamava Gheddafi”. “E poi… - NicolaPorro : ?? È giusto l'obbligo delle #mascherine all'aperto? Lo scontro tra @a_meluzzi e Jacopo Fo #COVID19 #lockdown ???? - AleSalvi12 : RT @fumettologica: Lo scontro finale tra Tex e il suo primo, storico nemico - sdcsroberts : RT @CinguettaTV: Stasera puntata da non perdere #GFVIP, tra le cose lo scontro #Elisabetta e #Stefania, un confronto tra #Guenda e #MariaTe… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Incidente stradale a Tarquinia, scontro tra bici e auto: Paola muore a 54 anni Fanpage.it Arriva in Regione lo scontro tra Solvay e ambientalisti

ALESSANDRIA. La Solvay e il suo C6O4 arrivano sul tavolo della Commissione Ambiente della Regione. Domenico Ravetti, capogruppo Pd, ne ha chiesto la convocazione per discutere dell’ampliamento dell’im ...

Scontro Governo Comuni sulle chiusure nei centri città. ANCI "Il Governo gioca a scaricabarile"

Il governo decide senza tener conto delle esigenze locali”. "Riunioni fiume tra sabato e domenica e nessuno ha sollevato questo tema delle ordinanze di chiusura di alcune zone limitate delle città.

ALESSANDRIA. La Solvay e il suo C6O4 arrivano sul tavolo della Commissione Ambiente della Regione. Domenico Ravetti, capogruppo Pd, ne ha chiesto la convocazione per discutere dell’ampliamento dell’im ...Il governo decide senza tener conto delle esigenze locali”. "Riunioni fiume tra sabato e domenica e nessuno ha sollevato questo tema delle ordinanze di chiusura di alcune zone limitate delle città.