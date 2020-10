Ruby ter, ancora un rinvio a Milano per motivi di salute per Silvio Berlusconi. Il 27 novembre (forse) sentenza a Siena (Di lunedì 19 ottobre 2020) ancora un rinvio per motivi di salute di Silvio Berlusconi del processo Ruby ter, che a Milano vede imputato l’ex presidente del Consiglio. La difesa dell’ex premier, recentemente guarito dal Covid-19 e in convalescenza in Francia, ha presentato una richiesta di rinvio di almeno venti giorni, accolta dai giudici della VII sezione penale. La prossima udienza è stata fissata il 16 novembre nei padiglioni della Fiera di Milano. Il presidente Marco Tremolada, accogliendo la richiesta della difesa e sospendendo i termini della prescrizione, ha spiegato che questa “si fonda su condizioni di salute documentate” dell’imputato, che “è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)unperdididel processoter, che avede imputato l’ex presidente del Consiglio. La difesa dell’ex premier, recentemente guarito dal Covid-19 e in convalescenza in Francia, ha presentato una richiesta didi almeno venti giorni, accolta dai giudici della VII sezione penale. La prossima udienza è stata fissata il 16nei padiglioni della Fiera di. Il presidente Marco Tremolada, accogliendo la richiesta della difesa e sospendendo i termini della prescrizione, ha spiegato che questa “si fonda su condizioni didocumentate” dell’imputato, che “è stata ...

