Multa Covid del 22/3/2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo quanto leggo la notifica è pervenuta dopo i 90 gg. dal 25 giugno 2020. Vorrei chiederle gentilmente se può visionare questo verbale e accertare la validità. La Multa è già stata pagata; in ... Leggi su sosonline.aduc (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo quanto leggo la notifica è pervenuta dopo i 90 gg. dal 25 giugno. Vorrei chiederle gentilmente se può visionare questo verbale e accertare la validità. Laè già stata pagata; in ...

gaygingercat : RT @wakemeupfrom: Per tutti i negazionisti metterei il divieto di vendere le mascherine, così pagherebbero la loro ignoranza almeno 400 eur… - wakemeupfrom : Per tutti i negazionisti metterei il divieto di vendere le mascherine, così pagherebbero la loro ignoranza almeno 4… - BergaminiAldo : @Vulcanelios Aaaahh! COVID!!! Multa perché evidentemente non ha portato la mascherina! - antonio_pagana : RT @gaetanomarano: attenti ad andare in giro con una #birra in mano dopo le 21 ... perché prima vi beccate i vigili che vi fanno 1000 euro… - Silvia26143094 : RT @gaetanomarano: attenti ad andare in giro con una #birra in mano dopo le 21 ... perché prima vi beccate i vigili che vi fanno 1000 euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa Covid Coronavirus, a Perugia il rischio multa già frena la movida in centro Il Messaggero Difesa: Nave Alpino assume il ruolo di "flag ship" di EuNavFor Somalia Operazione Atalanta

Roma, 18 ott 15:48 - (Agenzia Nova) - La fregata europea multi missione (Fremm ... beni di prima necessità alle popolazioni locali rispettando le restrizioni anti-Covid in vigore. L’impegno dell’Unità ...

Covid, nel Vesuviano nove cerimonie in un giorno, centinaia di invitati: chiusi tre ristoranti

il titolare dell'attività commerciale e il capofamiglia sono stati multati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. I controlli dei carabinieri volti a far rispettare i divieti proseguiranno ...

Roma, 18 ott 15:48 - (Agenzia Nova) - La fregata europea multi missione (Fremm ... beni di prima necessità alle popolazioni locali rispettando le restrizioni anti-Covid in vigore. L’impegno dell’Unità ...il titolare dell'attività commerciale e il capofamiglia sono stati multati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. I controlli dei carabinieri volti a far rispettare i divieti proseguiranno ...