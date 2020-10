Morto Ernesto | il medico contagiato dal suo paziente Un’altra vittima col camice bianco

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ÈCelentano, ildi Secondigliano, che aveva contratto il Covid dopo aver assistito uno dei suoi pazienti. “Credo che la morte di Celentano rappresenti uno spartiacque e ci faccia ripiombare nei giorni tristi di marzo”, ha commentato Filippo Anelli, presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici. Celentano eradi medicina generale a Secondigliano e in zona Foria. A rendere pubblica la notizia è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: “Ci giunge notizia che ieri, presso l’ospedale Cotugno di Napoli, Purtroppo ci ha lasciato il Dott.Celentano ildi famiglia di Secondigliano e via Foria affetto da Covid-19. A quanto riferito pare che il collega si sia ...

Ernesto Celentano il Medico di famiglia di Secondigliano e via Foria affetto da COVID-19. Un altro medico-eroe morto nella guerra al Covid-19 Aveva contratto il virus curando i suoi pazienti, si è spento presso l'ospedale Cotugno di Napoli.