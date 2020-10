La ricarica più veloce del mondo è su smartphone Xiaomi in soli 19 minuti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sui prossimi smartphone Xiaomi, almeno quelli di punta, si potrà contare di una specifica hardware del tutto premium, una ricarica wireless più veloce che mai ossia in grado di completarsi in soli 19 minuti, Un vero e proprio record tecnologico che non potrà che essere apprezzato da moltissimi già clienti e potenziali tali. La presentazione della nuova tecnologia hardware è avvenuta in queste ore. La ricarica wireless da 80 W risulta essere ora un vero fiore all’occhiello proprio per il brand cinese. In termini pratici, l’importante passo in avanti compiuto consentirà proprio di ricaricare completamente una batteria di ben 4000 mAh in soli 19 minuti. Un risultato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sui prossimi, almeno quelli di punta, si potrà contare di una specifica hardware del tutto premium, unawireless piùche mai ossia in grado di completarsi in19, Un vero e proprio record tecnologico che non potrà che essere apprezzato da moltissimi già clienti e potenziali tali. La presentazione della nuova tecnologia hardware è avvenuta in queste ore. Lawireless da 80 W risulta essere ora un vero fiore all’occhiello proprio per il brand cinese. In termini pratici, l’importante passo in avanti compiuto consentirà proprio dire completamente una batteria di ben 4000 mAh in19. Un risultato ...

