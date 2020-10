Federica Pellegrini: 'Il Covid mi ha fatto perdere gusto e olfatto, a stare in piedi mi stanco' (Di lunedì 19 ottobre 2020) continua a raccontare l'evoluzione della malattia attraverso i social network . La nuotatrice sta lentamente migliorando, ma i sintomi sono molto fastidiosi: 'Quarto giorno di quarantena. Stanotte è ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) continua a raccontare l'evoluzione della malattia attraverso i social network . La nuotatrice sta lentamente migliorando, ma i sintomi sono molto fastidiosi: 'Quarto giorno di quarantena. Stanotte è ...

