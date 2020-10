Dynamo Kiev, Lucescu: “Pirlo? In panchina non è come giocare. Senza Ronaldo è un vantaggio per noi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'allenatore della Dynamo Kiev Mircea Lucescu ha risposto alle domande dei giornalisti prima della partita contro la Juventus match d'esordio nella fase a gironi di Champions League. "Ho detto più volte che essere un giocatore e un allenatore sono cose completamente diverse. Pirlo è un allenatore molto giovane, ha appena iniziato la sua carriera. Impara attraverso le partite e l'allenatore viene valutato dai risultati, quindi ha tutto davanti. Per me Pirlo rimarrà per sempre il ragazzo di 15 anni che ha esordito sotto la mia guida. Era un giocatore di football molto intelligente. Ma Andrea non sarà mai il mio avversario. Gli auguro il meglio. Noi parliamo ma non così spesso, ma ci contattiamo periodicamente. Mi sono congratulato con lui dopo la sua nomina alla ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'allenatore dellaMirceaha risposto alle domande dei giornalisti prima della partita contro la Juventus match d'esordio nella fase a gironi di Champions League. "Ho detto più volte che essere un giocatore e un allenatore sono cose completamente diverse. Pirlo è un allenatore molto giovane, ha appena iniziato la sua carriera. Impara attraverso le partite e l'allenatore viene valutato dai risultati, quindi ha tutto davanti. Per me Pirlo rimarrà per sempre il ragazzo di 15 anni che ha esordito sotto la mia guida. Era un giocatore di football molto intelligente. Ma Andrea non sarà mai il mio avversario. Gli auguro il meglio. Noi parliamo ma non così spesso, ma ci contattiamo periodicamente. Mi sono congratulato con lui dopo la sua nomina alla ...

ItaSportPress : Dynamo Kiev, Lucescu: 'Pirlo? In panchina non è come giocare. Senza Ronaldo è un vantaggio per noi' -… - _Morik92_ : La mia intervista a Rezo #Chokhonelidze, dg @DynamoKyiv ed ex analista #Milan: 'Onore sfidare la #Juve, loro favori… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Rezo Chokhonelidze (Dg Dynamo Kiev): 'Onore sfidare la Juve, loro favoriti ma ricordate Ucraina-Spag… - PassioneCalc10 : @Djnc78 Segnare a Dynamo Kiev ....??????? - IlFlaco : E poi, da quando Dynamo Kiev si scrive con y???? -