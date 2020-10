Coronavirus, tanto rumore per (quasi) nulla. Nessuno vuole assumersi responsabilità… (Di lunedì 19 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, dopo tre giorni di fughe di notizie e indiscrezioni, arriva il nuovo dpcm (che di fatto non cambia quasi nulla). E Nessuno vuole assumersi responsabilità ‘pesanti’. L’Italia è rimasta per tre giorni con il fiato sospeso e gli occhi puntati verso Palazzo Chigi in attesa del nuovo dpcm del Premier Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del Coronavirus. Dopo giorni durante i quali i numeri giornalieri hanno evidenziato un incremento dei casi e una crescita della curva epidemiologica, dopo giorni trascorsi a parlare di coprifuoco e di una stretta significativa per piegare la curva, nella serata del 18 ottobre il premier Conte ha presentato il nuovo dpcm con una conferenza stampa dal centro di Palazzo Chigi. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Emergenza, dopo tre giorni di fughe di notizie e indiscrezioni, arriva il nuovo dpcm (che di fatto non cambia). Eresponsabilità ‘pesanti’. L’Italia è rimasta per tre giorni con il fiato sospeso e gli occhi puntati verso Palazzo Chigi in attesa del nuovo dpcm del Premier Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del. Dopo giorni durante i quali i numeri giornalieri hanno evidenziato un incremento dei casi e una crescita della curva epidemiologica, dopo giorni trascorsi a parlare di coprifuoco e di una stretta significativa per piegare la curva, nella serata del 18 ottobre il premier Conte ha presentato il nuovo dpcm con una conferenza stampa dal centro di Palazzo Chigi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tanto Coronavirus, notte di follia nel quartiere Venezia: tanto caos ma zero multe - Video Il Tirreno Il diritto umano alla scienza esiste ed è tempo di garantirlo

Aveva contratto il Covid da un paziente: muore a 60 anni medico di famiglia a Napoli

Ernesto Celentano, 60enne medico di famiglia di Napoli, è morto a causa del coronavirus che aveva contratto da un paziente ... operatori sanitari e ai familiari di Celentano. “Come tanti suoi colleghi ...

