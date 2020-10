Calenda: io e Pd d’accordo su pessimo lavoro Raggi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Nella ricerca di un’alleanza con il Pd, “c’e’ coerenza perche’ il Pd la pensa come me almeno su Roma: con la Raggi non si possono fare alleanze perche’ durante il suo mandato sono peggiorati tutti gli indicatori. Altro che ‘il vento sta cambiando'”. Cosi’ Carlo Calenda durante una diretta Facebook. Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Nella ricerca di un’alleanza con il Pd, “c’e’ coerenza perche’ il Pd la pensa come me almeno su Roma: con lanon si possono fare alleanze perche’ durante il suo mandato sono peggiorati tutti gli indicatori. Altro che ‘il vento sta cambiando'”. Cosi’ Carlodurante una diretta Facebook.

HuffPostItalia : Calenda si candida a sindaco di Roma ma non mette d'accordo tutti: freddo il Pd, Iv lo sostiene - robertorotondo : Ma #Calenda si candida per il centrosinistra senza chiedere al centrosinistra se é d’accordo? Non é strano? - lenzi_antonio : @giangolz @fabiospes1 @AndreaB84604236 @CarloCalenda Si scusami intendevo la carica di consigliere. Chiaro che il s… - EugenioCardi : @TizianaMaurizi @nzingaretti Infatti. Assolutamente d'accordo. Secondo me #Calenda si è ficcato in un vicolo cieco.… - old_marlet : @valfromrome @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Su questo sono d'accordo; ero d'accordo con #Calenda anche quando se la… -

