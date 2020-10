Bimba morta a 3 anni, madre accusata di omicidio: "Non ha salvato sua figlia" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il caso della piccola Samantha: per la Corte d’Assise d’appello non è corretta la pena a 12 anni per maltrattamenti. Deve rispondere dell’assassinio in concorso con l’ex già condannato all’ergastolo Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il caso della piccola Samantha: per la Corte d’Assise d’appello non è corretta la pena a 12per maltrattamenti. Deve rispondere dell’assassinio in concorso con l’ex già condannato all’ergastolo

La tesi è che la donna, pur essendo in condizioni di sottrarre la figlia al suo aguzzino, non impedì al compagno di picchiare fino alla morte la bimba che, se soccorsa in tempo, si sarebbe salvata.

