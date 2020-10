Veronica Vecellio | una vita con i gorilla | storia appassionante della «Dian Fossey Italiana»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 ottobre 2020) «Guardare un gorilla negli occhi, alla giusta distanza. Vicino, ma non troppo, per far si che la bellezza di qualcosa di non umano rimanga inalterato». È il sogno che Veronica Vecellio ha inseguito per anni e che è diventato realtà. Il sogno di una donna forte e intraprendente che pur di stare accanto ai suoi gorilla, appena laureata, ha scelto di lasciare Roma, l’Italia, la famiglia e un fidanzato, e trasferirsi in Africa, l’Africa delle foreste impenetrabili, natura selvaggia e animali. L’hanno accolta, più di vent’anni fa, le montagne del Virunga National Park, in Ruanda dove Dian Fossey – la primatologa-eroina uccisa nel1985 – aveva fondato nel 1967 il Karisoke Research Center per proteggere e studiare i gorilla di montagna in via di estinzione. Ed è lì che Veronica ha imparato tutto su questi giganti africani che tanto hanno in comune con gli umani, fra le foreste dove vivono oggi i 1.063 esemplari che provano a sopravvivere al bracconaggio, venerati dal governo ruandese che ha finalmente riconosciuto il loro valore e celebrato la loro importanza come prima entrata economica della nazione africana. Ha imparato tutto ispirandosi proprio a Dian Fossey tanto da essere ormai conosciuta come la sua erede italiana.