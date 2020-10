Van Dijk verrà operato al ginocchio. Il Liverpool: "Tornerai più forte" (Di domenica 18 ottobre 2020) Liverpool, Regno Unito, - Pessima notizia in casa Liverpool : il gigante olandese Virgil van Dijk , vittima di un durissimo scontro di gioco col portiere dell'Everton Pickford nei primi minuti del ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020), Regno Unito, - Pessima notizia in casa: il gigante olandese Virgil van, vittima di un durissimo scontro di gioco col portiere dell'Everton Pickford nei primi minuti del ...

DiMarzio : #Liverpool, brutta notizia per #Klopp. L'infortunio di #VanDijk si è rivelato serio - sportface2016 : #Liverpool, rottura del crociato confermata per Virgil #VanDijk - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Liverpool nei guai: problema al crociato per #vanDijk ? - ETGazzetta : #Premier #Mou subisce la rimonta, da 3-0 a 3-3. #VanDijk brutte notizie: crociato rotto - napolista : #Liverpool, #vanDijk si rompe il crociato, sarà costretto ad operarsi Lo comunica il club. Dopo l’intervento, il ce… -