Udinese – Parma Diretta Live Tv Streaming Gratis dove vedere No Rojadirecta e Hesgoal

Mettetevi comodi. In tribuna. La cena è offerta dall'Udinese e pure l'indispensabile mascherina. Ma per vedere all'opera dal vivo l'acquisto più importante del mercato bianconero, Don Gerard Deulofeu, probabilmente dovrete aspettare almeno 45 minuti, forse anche 65… Non tanto, comunque, perché Luca Gotti, l'abile tessitore della trama bianconera, lo sta allenando da quasi due settimane ed è consapevole di dovergli concedere questa sera contro il Parma subito la grande platea. Lo dice, innanzitutto, quel che l'attaccante spagnolo, che in Italia è già stato allenato da Vincenzo Montella al Milan da gennaio a giugno del 2017, ha mostrato in allenamento sui campi del Bruseschi in questi giorni di campionato fermo e di paura.

