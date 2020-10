Nuove voci su una gravidanza di Oriana Sabatini: la fidanzata di Dybala sarebbe di due mesi (Di domenica 18 ottobre 2020) Oriana Sabatini è tornata in Argentina e proprio nel suo paese si stanno rincorrendo, sempre più insistenti, le voci di una possibile gravidanza. In tanti hanno interrogato a questo proposito il famoso giornalista Angel De Brito che ha risposto così: "Gliel'ho chiesto ma lei ha negato. Secondo Andrea Tabpada (giornalista) sarebbe di due mesi". Al momento, la fidanzata di Paulo Dybala non ha detto una parola su questo argomento, ma in precedenza - in presenza di voci - si era sempre esposta negando. Un ultimo dettaglio: ultimamente la cantante si mostra con abiti super larghi e non con i soliti body sexy e attillati.caption id="attachment 101885" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption(Revista Caras) ... Leggi su golssip (Di domenica 18 ottobre 2020)è tornata in Argentina e proprio nel suo paese si stanno rincorrendo, sempre più insistenti, ledi una possibile. In tanti hanno interrogato a questo proposito il famoso giornalista Angel De Brito che ha risposto così: "Gliel'ho chiesto ma lei ha negato. Secondo Andrea Tabpada (giornalista)di due". Al momento, ladi Paulonon ha detto una parola su questo argomento, ma in precedenza - in presenza di- si era sempre esposta negando. Un ultimo dettaglio: ultimamente la cantante si mostra con abiti super larghi e non con i soliti body sexy e attillati.caption id="attachment 101885" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption(Revista Caras) ...

25e82c1a95c1496 : RT @tuttobenissimo: Ma il senso di far entrare gente che ha già partecipato al programma qual è? Bettarini e la Salemi hanno già avuto la l… - iamdissonance_ : RT @tuttobenissimo: Ma il senso di far entrare gente che ha già partecipato al programma qual è? Bettarini e la Salemi hanno già avuto la l… - tuttobenissimo : Ma il senso di far entrare gente che ha già partecipato al programma qual è? Bettarini e la Salemi hanno già avuto… - IsraelinItaly : Lunedì 19 alle 18:00 terzo appuntamento con il ciclo di incontri Nuove Voci da #Israele ???? firmato Centro… - Romagnadaviver1 : La gente di Castrocaro, l'altra protagonista del Festival 'Voci Nuove' -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove voci Voci Nuove, così Minisci tesse la storia del festival il Resto del Carlino Dpcm anti contagio 18 ottobre, divergenze tra Regioni e Governo: alle 18 parla Giuseppe Conte in tv

Dopo due giorni di anticipazioni, voci ed ipotesi, emerge l’orario in cui si avranno certezze in merito al nuovo Dpcm anti contagio: alle 18 infatti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà ...

Alessandra Mastronardi, L’allieva 3: “Ci sono tanti punti interrogativi”

L'allieva 3, Alessandra Mastronardi su Lino Guanciale: "E' uno di famiglia" Le vicende de L'allieva continuano ad appassionare milioni di telespettatori ...

Dopo due giorni di anticipazioni, voci ed ipotesi, emerge l’orario in cui si avranno certezze in merito al nuovo Dpcm anti contagio: alle 18 infatti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà ...L'allieva 3, Alessandra Mastronardi su Lino Guanciale: "E' uno di famiglia" Le vicende de L'allieva continuano ad appassionare milioni di telespettatori ...