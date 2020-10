Noi Campani: “Coalizione modello De Luca o ci sentiremo liberi di scegliere migliori alleanze” (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Per Noi Campani, la coalizione sul modello De Luca che ci ha portati a stravincere le Regionali in Campania, o si fa dappertutto oppure, per quanto ci riguarda, ci sentiremo liberi di scegliere le migliori alleanze”. Così il segretario provinciale di Noi Campani, Molly Chiusolo, il presidente provinciale, Domenico Parisi, il segretario cittadino, Gianfranco Ucci, ed il presidente cittadino, Alfredo Martignetti. “È davvero singolare che, mentre il sindaco Mastella è impegnato su più fronti di emergenza, ad iniziare dal Covid-19, c’è chi pensa a proporre alleanze arlecchine destra-sinistra per giocarsi la partita in Città. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Per Noi, la coalizione sulDeche ci ha portati a stravincere le Regionali ina, o si fa dappertutto oppure, per quanto ci riguarda, cidilealleanze”. Così il segretario provinciale di Noi, Molly Chiusolo, il presidente provinciale, Domenico Parisi, il segretario cittadino, Gianfranco Ucci, ed il presidente cittadino, Alfredo Martignetti. “È davvero singolare che, mentre il sindaco Mastella è impegnato su più fronti di emergenza, ad iniziare dal Covid-19, c’è chi pensa a proporre alleanze arlecchine destra-sinistra per giocarsi la partita in Città. ...

AngeloVarricch6 : @nzingaretti @VincenzoDeLuca E sbagli e di brutto, Caro Nicola. “Vicienz o Sceriff” dovrebbe prima far pace con se… - germbu : @chetempochefa @fabfazio @VincenzoDeLuca @RaiTre Perché non inviti un medico che 'può parlare'in Campania o la pres… - Marco20289396 : @Gastone8917 Per la cafonaggine abbiamo molto da imparare da voi..ma molto..non paragonare noi veneti hai campani..… - MariaRo99325323 : @FontanaPres spero che questo giornalaccio chieda scusa alla Campania. Vorrei ricordare che durante la prima ondat… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Campani Noi Campani, Ucci: 'Benevento Futuro di 'Cives' sia punto di partenza per amministrative' NTR24 Noi Campani: la coalizione 'modello De Luca' si dovrà fare dappertutto, anche a Benevento

Per Noi Campani, la coalizione sul modello De Luca che ci ha portati a stravincere le Regionali in Campania, o si fa dappertutto oppure, per quanto ci riguarda, ci sentiremo liberi di scegliere le ...

NOI CAMPANIA:”COALIZIONE MODELLO DE LUCA DOVUNQUE, OPPURE CI SENTIREMO LIBERI”

“Per Noi Campani, la coalizione sul modello De Luca che ci ha portati a stravincere le Regionali in Campania, o si fa dappertutto oppure, per quanto ci riguarda, ci sentiremo liberi di scegliere le ...

Per Noi Campani, la coalizione sul modello De Luca che ci ha portati a stravincere le Regionali in Campania, o si fa dappertutto oppure, per quanto ci riguarda, ci sentiremo liberi di scegliere le ...“Per Noi Campani, la coalizione sul modello De Luca che ci ha portati a stravincere le Regionali in Campania, o si fa dappertutto oppure, per quanto ci riguarda, ci sentiremo liberi di scegliere le ...