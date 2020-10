MotoGP, GP Aragon 2020: risultati e ordine di arrivo, vince Rins (Di domenica 18 ottobre 2020) Alex Rins vince il Gran Premio di Aragon 2020 di MotoGP. Il pilota spagnolo, partito dalla decima casella, completa una grande rimonta che lo porta alla vittoria e al primo posto della classifica del mondiale. Festa Suzuki completata da Joan Mir, terzo al traguardo preceduto da uno scatenato Alex Marquez, che partendo dall’undicesima posizione guadagna un altro podio nella classe regina. Disastro invece di Fabio Quartararo, che scatta dalla prima casella e dopo qualche giro di battaglia al vertice precipita nelle estreme retrovie. Andrea Dovizioso guadagna punti importanti chiudendo in top10, Vinales si ferma invece ai piedi del podio. Di seguito l’ordine d’arrivo della gara del GP di Aragon 2020. RIVIVI IL LIVE DELLA ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Alexil Gran Premio didi. Il pilota spagnolo, partito dalla decima casella, completa una grande rimonta che lo porta alla vittoria e al primo posto della classifica del mondiale. Festa Suzuki completata da Joan Mir, terzo al traguardo preceduto da uno scatenato Alex Marquez, che partendo dall’undicesima posizione guadagna un altro podio nella classe regina. Disastro invece di Fabio Quartararo, che scatta dalla prima casella e dopo qualche giro di battaglia al vertice precipita nelle estreme retrovie. Andrea Dovizioso guadagna punti importanti chiudendo in top10, Vinales si ferma invece ai piedi del podio. Di seguito l’d’della gara del GP di. RIVIVI IL LIVE DELLA ...

