Elisabetta Gregoraci fidanzata con Piero Barone? Ecco il gesto che fa solo per lui (Di domenica 18 ottobre 2020) Accantonata definitivamente l’ipotesi Mr Rain, il rapper che la stessa Elisabetta Gregoraci ha definito solo un amico, si fa largo il sospetto sempre più fondato che la nuova fiamma dell’ex Lady Briatore sia un altro cantante. O meglio, un tenore. Stiamo parlando di Piero Barone, uno dei componenti del trio “Il Volo”. E pare sia stato proprio lui a inviare per Elisabetta l’aereo che la settimana scorsa ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip 2020, che diceva “Sei l’epicentro del mio terremoto” e che la show-girl ha mostrato di gradire moltissimo, visto che dopo averlo visto è apparsa raggiante. Stando a quanto rivela Gabriele Parpiglia, di certo Elisabetta Gregoraci e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 ottobre 2020) Accantonata definitivamente l’ipotesi Mr Rain, il rapper che la stessaha definitoun amico, si fa largo il sospetto sempre più fondato che la nuova fiamma dell’ex Lady Briatore sia un altro cantante. O meglio, un tenore. Stiamo parlando di, uno dei componenti del trio “Il Volo”. E pare sia stato proprio lui a inviare perl’aereo che la settimana scorsa ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip 2020, che diceva “Sei l’epicentro del mio terremoto” e che la show-girl ha mostrato di gradire moltissimo, visto che dopo averlo visto è apparsa raggiante. Stando a quanto rivela Gabriele Parpiglia, di certoe ...

AlessiaMirabel6 : RT @xtianmercsss: Elisabetta Gregoraci che si indigna per Dayane che è sempre nuda, quando è diventata famosa perché faceva favori ai polit… - __occhiprofondi : RT @solendi8: Qui per dire a tutti coloro che dormivano che ieri notte Elisabetta e Matilde hanno iniziato a parlare male di Stefania, Adua… - Chiara_Mozzillo : RT @solendi8: Qui per dire a tutti coloro che dormivano che ieri notte Elisabetta e Matilde hanno iniziato a parlare male di Stefania, Adua… - La_B92 : RT @xtianmercsss: Elisabetta Gregoraci che si indigna per Dayane che è sempre nuda, quando è diventata famosa perché faceva favori ai polit… - PierpaoloGroup : RT @alicejuvelove: Ma guardala come si lascia andareeeeeee.... eccola elisabetta!! ?????????? La gregoraci ci sta decisamente sulle palle invece… -