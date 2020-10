Elettra Lamborghini è incinta? La cantante svela tutto sui social

(Di domenica 18 ottobre 2020)? Lasui. Reduce dal suo matrimonio, comincia ad avvertire qualche sintomo che fa pensare ad una gravidanzasi è sposata da poche settimane e non è stato affatto un periodo facile per lei. Avrebbe dovuto essere quello più bello della sua vita, e invece pochi … L'articolo? Lasuiproviene da YesLife.it.

trash_italiano : Elettra Lamborghini dopo la storia di Iconize a #noneladurso - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - romatorino : Indigestione di silicone - ConventoLonato : A - annalisa_scar : @scanascanapieco @kickboxingfa @ElettrateQuiero @RenataMilla2 @DenisePalumbo7 @stanaholic @ElettrahM @OtakuGiada… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è incinta? Ha elencato una serie di sintomi che fanno pensare a una gravidanza. La risposta non si è fatta attendere.In una storia Elettra Lamborghini ha negato di essere incinta, perché non è possibile. La cantante aveva postato una storia in cui parlava di nausee mattutine, voglie, inappeten ...