Dpcm, Conte frena, è mini-stretta. Bar, ipotesi di stop alle 21, parrucchieri salvi, smart working al 75% (Di domenica 18 ottobre 2020) La fretta del Pd di Dario Franceschini nel voler un rapido giro di vite si è scontrata ancora una volta con i tempi di Giuseppe Conte il quale, prima di mettere nero su bianco un altro Dpcm,...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - NicolaPorro : ?? In arrivo l'11° #Dpcm di Conte, Travaglio si rimangia l'allarme, stop a licenziamenti e a cartelle. Questo e molt… - fanpage : Nuovo Dpcm, è previsto per domani l'annuncio di Giuseppe Conte - Libero_official : #Coronavirus, al via il vertice sul nuovo #dpcm. Retroscena, nella notte lo sfogo di #Conte: 'Le persone sono esasp… - bianca_caimi : RT @NicolaPorro: ?? In arrivo l'11° #Dpcm di Conte, Travaglio si rimangia l'allarme, stop a licenziamenti e a cartelle. Questo e molto altro… -