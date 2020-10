Die Hard is Back: Bruce Willis in un nuovo teaser nei panni di John McClane (Di domenica 18 ottobre 2020) La star di Die Hard, Bruce Willis, è tornato nei panni di John McClane in un teaser che si rifà al popolare franchise action: un nuovo film in arrivo o uno spot pubblicitario? Bruce Willis è tornato nei panni di John McClane in un teaser che si rifà al franchise di Die Hard. Il video è stato condiviso su Twitter dalla figlia dell'attore, Rumer Willis, con l'hashtag #DieHardIsBack. Dura quindici secondi, e mostra McClane alle prese con nuovi cattivi, il tutto accompagnato dalla scritta "Mentre una storia finisce, un'altra inizia". Il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) La star di Die, è tornato neidiin unche si rifà al popolare franchise action: unfilm in arrivo o uno spot pubblicitario?è tornato neidiin unche si rifà al franchise di Die. Il video è stato condiviso su Twitter dalla figlia dell'attore, Rumer, con l'hashtag #DieIs. Dura quindici secondi, e mostraalle prese con nuovi cattivi, il tutto accompagnato dalla scritta "Mentre una storia finisce, un'altra inizia". Il ...

