Conte: “Nuove misure per evitare un altro lockdown”. Sindaci potranno chiudere vie e piazze. Orario flessibile nei licei. Palestre, “monitoriamo una settimana” (Di domenica 18 ottobre 2020) Una stretta necessaria per “affrontare la nuova ondata di contagi” che sta colpendo “severamente non solo l’Italia, ma anche l’Europa” e per “scongiurare un nuovo lockdown generalizzato“. A più di quattro mesi di distanza dall’ultima conferenza stampa serale in diretta televisiva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a parlare agli italiani per annunciare le nuove regole stabilite dal governo per Contenere la diffusione del coronavirus. “Non possiamo perdere tempo”, spiega il premier. “Il Paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto”. È per questo che l’esecutivo ha deciso di dare nuovi poteri ai Sindaci, che ora potranno disporre coprifuoco locali a partire dalle ore 21 in vie e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Una stretta necessaria per “affrontare la nuova ondata di contagi” che sta colpendo “severamente non solo l’Italia, ma anche l’Europa” e per “scongiurare un nuovo lockdown generalizzato“. A più di quattro mesi di distanza dall’ultima conferenza stampa serale in diretta televisiva, il presidente del Consiglio Giuseppetorna a parlare agli italiani per annunciare le nuove regole stabilite dal governo pernere la diffusione del coronavirus. “Non possiamo perdere tempo”, spiega il premier. “Il Paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto”. È per questo che l’esecutivo ha deciso di dare nuovi poteri ai, che oradisporre coprifuoco locali a partire dalle ore 21 in vie e ...

Agenzia_Ansa : ??Conte: 'I sindaci possono chiudere le piazze. Una settimana alle palestre per allinearsi a protocolli. Attività di… - bendellavedova : In un momento così drammatico, #Conte in diretta Tv riesce a dire che prendere il #Mes comporterebbe nuove tasse o… - Agenzia_Ansa : Dpcm, Conte: 'Non faccio previsioni sulle ferie natalizie., massima precauzione con parenti e amici' #ANSA - teleischia : CORONAVIRUS. IL PREMIER CONTE: “NUOVE MISURE PER EVITARE IL LOCKDOWN!” - ZetatielleM : Nuove misure annunciate in #conferenzastampa da @GiuseppeConteIT #Lockdown2 #COVID19 #GiuseppeConte -

