Calcio, Serie A: Udinese-Parma 3-2. I friulani si impongo all’ultimo respiro: decide Pussetto (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Dacia Arena si è appena concluso 3-2 il match Udinese-Parma, valido per la quarta giornata della Serie A di Calcio 2020-2021. LA CRONACAIl match inizia subito su buoni ritmi e con grande intensità. Intorno al 20′ arrivano infatti le prime due occasioni, una per parte: prima è Okaka a calciare verso la porta parmense, con Sepe bravo e reattivo a respingere di piedi, poi è Kucka a provare il destro a giro con Nicolas attento a bloccare. E’ il preludio a un altro botta e risposta fra il 26′ e il 28′, questa volta però fatto di azioni che gonfiano la rete: Hernani con un tiro da fuori (deviato) porta in vantaggio gli ospiti, sul restart seguente invece ecco arrivare il pareggio friulano che porta, da azione di Calcio d’angolo, Samir a ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Dacia Arena si è appena concluso 3-2 il match, valido per la quarta giornata dellaA di2020-2021. LA CRONACAIl match inizia subito su buoni ritmi e con grande intensità. Intorno al 20′ arrivano infatti le prime due occasioni, una per parte: prima è Okaka a calciare verso la porta parmense, con Sepe bravo e reattivo a respingere di piedi, poi è Kucka a provare il destro a giro con Nicolas attento a bloccare. E’ il preludio a un altro botta e risposta fra il 26′ e il 28′, questa volta però fatto di azioni che gonfiano la rete: Hernani con un tiro da fuori (deviato) porta in vantaggio gli ospiti, sul restart seguente invece ecco arrivare il pareggio friulano che porta, da azione did’angolo, Samir a ...

SkySport : INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (13') ? #Ibrahimovic (16') ? #Lukaku (29') ? ??… - tuttosport : Una #Juve giovane, inesperta, ma grintosa e sfortunata con l'arbitro ?? - tuttosport : #Juve, #Dybala ora scalpita: vuole giocare in Champions ?? - UgoBaroni : RT @CorSport: #Vidal suona la carica: «#Inter, rialziamoci subito in #Champions» ???? - UgoBaroni : RT @CorSport: #Ibrahimovic sui social: '#Milano non ha un re, ma un dio' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Calcio Serie C: SAMBENEDETTESE-MANTOVA 2-0 (aggiornamenti live) La Voce di Mantova Il Bar Sport di Repubblica.it

Il Parma ha specificato che tutti quelli che sono andati in campo sono risultati negativi al test del Coronavirus: per la serie, ci mancherebbe pure ... che incidono sulla vita delle persone, il ...

Udinese-Parma, le formazioni ufficiali

La diretta TV di Udinese-Parma, partita valida per il 4ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su Sky Sport Serie A. La diretta dalla Dacia Arena inizierà alle ore 18. Ricordiamo ...

Il Parma ha specificato che tutti quelli che sono andati in campo sono risultati negativi al test del Coronavirus: per la serie, ci mancherebbe pure ... che incidono sulla vita delle persone, il ...La diretta TV di Udinese-Parma, partita valida per il 4ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su Sky Sport Serie A. La diretta dalla Dacia Arena inizierà alle ore 18. Ricordiamo ...