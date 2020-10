Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 17 OTTOBREORE 07:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON L’A1 TRATTONAPOLI DOVE TROVIAM UN INCIDENTE TRA FERENTINO A ANAGNO AL KM 610+500 IN DIREZIONEPRESTARE ATTENZIONE RESTA CHIUSA LA SR627 DELLA VANDRA: AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO A CAUSA DI FRANA NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO REGOLARE IL TRAFFICO SUL GRENDE RACCORDO ANULARE UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A E’ CHIUSA PER MALTEMPO LA STAZIONE CIPRO E LA STAZIONE MANZONI E’ ATTIVA SOLO IN USCITA SULLA FERROVIACIVITACASTELLANA VITERBO TRATTO URBANO CANCELLATA LA CORSA DA MONTEBELLO DELLE ...