Un positivo al Covid nella residenza di Papa Francesco (Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - Un caso di coronavirus è stato registrato nella domus Santa Marta in Vaticano, quella in cui alloggia Papa Francesco sin dalla sua elezione. A darne notizia il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Brunki. "Nei giorni scorsi i tre casi positivi tra residenti e cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono guariti. Nel frattempo è stato individuato un altro caso di positività al Covid19 tra i residenti dello Stato, a cui si aggiungono i positivi riscontrati tra le Guardie Svizzere", ha detto. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede. Si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e ... Leggi su agi (Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - Un caso di coronavirus è stato registratodomus Santa Marta in Vaticano, quella in cui alloggiasin dalla sua elezione. A darne notizia il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Brunki. "Nei giorni scorsi i tre casi positivi tra residenti e cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono guariti. Nel frattempo è stato individuato un altro caso di positività al19 tra i residenti dello Stato, a cui si aggiungono i positivi riscontrati tra le Guardie Svizzere", ha detto. "Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede. Si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e ...

SkySportMotoGP : ?? VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 ?? Gli ultimi aggiornamenti da Aragón con @antonioboselli ?? Tutti i dettagli… - RealEmisKilla : Bella cagata sta storia di arbolino. Negativo al covid ma obbligato a saltare il mondiale di aragon perché uno “vic… - rtl1025 : ?? Il #Covid colpisce anche il #Crotone calcio. Alla vigilia della partita contro la #Juventus, in programma questo… - FraLauricella : Fra gli ospiti di #LiveNoneLadUrso @iconize_it ex di Tommaso #Zorzi, questa volta ci sarà? Per raccontare della fi… - pacchitto : Camera, positivo al Covid anche Maurizio Lupi. E l'opposizione chiede di sospendere i lavori d'aula per una settima… -

Ultime Notizie dalla rete : positivo Covid Covid: positivo il ministro degli Esteri austriaco - Ultima Ora Agenzia ANSA Positivi Serie A, quanti sono i casi di Covid nelle squadre

Milano, 17 ottobre 2020 - Dopo la sosta per le Nazionali, la serie A riparte con i primi anticipi della quarta giornata. Nel frattempo la curva dei contagi da Covid-19 continua a ...

Coronavirus nel Lazio: 994 nuovi positivi e 12 morti. Record di tamponi: 28mila

Coronavirus nel Lazio, i dati di oggi sabato 17 ottobre: su 28mila tamponi, mai così tanti i test nella regione, sono 994 i nuovi positivi, per una percentuale di ...

Milano, 17 ottobre 2020 - Dopo la sosta per le Nazionali, la serie A riparte con i primi anticipi della quarta giornata. Nel frattempo la curva dei contagi da Covid-19 continua a ...Coronavirus nel Lazio, i dati di oggi sabato 17 ottobre: su 28mila tamponi, mai così tanti i test nella regione, sono 994 i nuovi positivi, per una percentuale di ...