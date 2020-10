Spider-Man 3: il primo teaser trailer in uscita a dicembre? (Di sabato 17 ottobre 2020) Un teaser trailer di Spider-Man 3 potrebbe debuttare già a dicembre, un anno prima dell'uscita nelle sale del prossimo film con Tom Holland che vedrà protagonisti anche Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. Un teaser trailer del prossimo film di Spider-Man potrebbe essere in uscita già a dicembre, un anno prima dell'uscita nelle sale. Lo riporta il sito americano Murphy's Multiverse, citando una dichiarazione di Camila Pacheco, responsabile marketing della Sony Pictures Entertainment in Brasile. Una dichiarazione sensata, per due motivi: le riprese del film sono attualmente in corso, ed è quindi possibile avere un teaser già pronto per la fine dell'anno; ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 ottobre 2020) Undi-Man 3 potrebbe debuttare già a, un anno prima dell'nelle sale del prossimo film con Tom Holland che vedrà protagonisti anche Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. Undel prossimo film di-Man potrebbe essere ingià a, un anno prima dell'nelle sale. Lo riporta il sito americano Murphy's Multiverse, citando una dichiarazione di Camila Pacheco, responsabile marketing della Sony Pictures Entertainment in Brasile. Una dichiarazione sensata, per due motivi: le riprese del film sono attualmente in corso, ed è quindi possibile avere ungià pronto per la fine dell'anno; ...

