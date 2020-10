Roma-Benevento, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Roma-Benevento, match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. I giallorossi capitolini proveranno a far valere il maggior tasso tecnico contro i giallorossi sanniti che però vantano un punto in più in classifica e sono galvanizzati dall’ottimo avvio di campionato. Chi la spunterà? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 18 ottobre. Roma-Benevento sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ile isu Sky di, match valido per la quarta giornata di. I giallorossi capitolini proveranno a far valere il maggior tasso tecnico contro i giallorossi sanniti che però vantano un punto in più in classifica e sono galvanizzati dall’ottimo avvio di campionato. Chi la spunterà? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 18 ottobre.sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkyA con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

