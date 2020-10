MotoGP, Davide Tardozzi: “Nessuna strategia tra Petrucci e Dovizioso. Andrea arrabbiato per non essere entrato in Q2” (Di sabato 17 ottobre 2020) Qualifiche estremamente negative per Andrea Dovizioso ad Aragon (Spagna), sede del round del Mondiale 2020 di MotoGP. Il forlivese ha concluso il proprio time-attack al 13° posto e rischia di veder vanificato i propri obiettivi mondiali nel campionato. Ancora una volta il centauro italiano non è riuscito a tirar fuori la prestazione quando contava maggiormente, rimanendo estromesso dalla Q2 ed eliminato dai suoi compagni di marca Danilo Petrucci (poi ottavo) e Jack Miller (quinto al termine). Una controprestazione che ha portato a un gesto di rabbia di Andrea: guanto scagliato a terra, nel box. Da questo punto di vista, il Team Manager della Rossa Davide Tardozzi ha voluto sgomberare il campo da eventuali ipotesi di un mancato gioco di squadra interno alla ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Qualifiche estremamente negative perad Aragon (Spagna), sede del round del Mondiale 2020 di. Il forlivese ha concluso il proprio time-attack al 13° posto e rischia di veder vanificato i propri obiettivi mondiali nel campionato. Ancora una volta il centauro italiano non è riuscito a tirar fuori la prestazione quando contava maggiormente, rimanendo estromesso dalla Q2 ed eliminato dai suoi compagni di marca Danilo(poi ottavo) e Jack Miller (quinto al termine). Una controprestazione che ha portato a un gesto di rabbia di: guanto scagliato a terra, nel box. Da questo punto di vista, il Team Manager della Rossaha voluto sgomberare il campo da eventuali ipotesi di un mancato gioco di squadra interno alla ...

OA_Sport : MotoGP, Davide Tardozzi: “Nessuna strategia tra Petrucci e Dovizioso. Andrea arrabbiato per non essere entrato in Q… - Davide_kun85 : RT @sportface2016: +++#MotoGP: Valentino #Rossi è positivo al #COVID19+++ - Davide_Bertotti : Oggi va cosi, fifa+motogp #motorzn -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Davide MotoGP, Davide Brivio: ipotesi Dovizioso e team con Valentino Rossi Corse di Moto MotoGP | GP Aragon 2020, Q2: scatta la caccia alla pole – DIRETTA

La cronaca live della quarta sessione di prove libere e delle qualifiche del GP Aragon, decimo appuntamento della stagione 2020 di MotoGP in programma al MotorLand ...

Mostra su Taglioni, nuove moto e video

"Lugo è una città dove si possono presentare insieme delle passioni, questo è un vero punto di forza". Con queste parole il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha aperto la presentazione del rinnovato alle ...

La cronaca live della quarta sessione di prove libere e delle qualifiche del GP Aragon, decimo appuntamento della stagione 2020 di MotoGP in programma al MotorLand ..."Lugo è una città dove si possono presentare insieme delle passioni, questo è un vero punto di forza". Con queste parole il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha aperto la presentazione del rinnovato alle ...