LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: si parte con la FP4, tutti in cerca del migliore assetto per la gara (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Le condizioni sono decisamente migliorate rispetto a questa mattina ed i piloti potranno sfruttare al massimo questi trenta minuti, per provare gomme e moto come succederà domani in gara 13.42 La situazione meteo sta migliorando, per quanto possibile, al MotorLand, con 17.7 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 25.1 sull’asfalto 13.40 Buongiorno e bentornati ad Aragon! Tra 30 minuti prenderà il via la FP4! LA CRONACA DELLA FP3 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 CADUTA DI QUARTARO: FRANCESE DOLORANTE, MA NIENTE DI PREOCCUPANTE 11.49 Per il momento la nostra DIRETTA si ferma qui, vi diamo appuntamento alle ore 14.10 per le FP4 della MotoGP. 11.46 Siamo in attesa chiaramente di conoscere le attuali condizioni del leader ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Le condizioni sono decisamente migliorate rispetto a questa mattina ed i piloti potranno sfruttare al massimo questi trenta minuti, per provare gomme e moto come succederà domani in13.42 La situazione meteo sta migliorando, per quanto possibile, al MotorLand, con 17.7 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 25.1 sull’asfalto 13.40 Buongiorno e bentornati ad! Tra 30 minuti prenderà il via la FP4! LA CRONACA DELLA FP3 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 CADUTA DI QUARTARO: FRANCESE DOLORANTE, MA NIENTE DI PREOCCUPANTE 11.49 Per il momento la nostrasi ferma qui, vi diamo appuntamento alle ore 14.10 per le FP4 della. 11.46 Siamo in attesa chiaramente di conoscere le attuali condizioni del leader ...

