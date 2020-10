La lezione del barista di Catanzaro: le norme imprecise generano comportamenti elusivi – Il commento (Di sabato 17 ottobre 2020) Un esercente di Catanzaro ha chiuso il proprio bar a mezzanotte, come prescritto dalle norme vigenti, per poi riaprire alle 00:15: una scelta chiaramente elusiva, ma supportata dal fatto che nessuno ha pensato di inserire nel DPCM che ha imposto la chiusura per l’emergenza Coronavirus una durata minima da rispettare prima della riapertura. Un buco talmente clamoroso da impedire alle forze dell’ordine di applicare qualsiasi sanzione a questo campione di genio e sregolatezza. Un errore che non sembra causale. L’incertezza del diritto dell’ emergenza Il ritorno nella scena pubblica dei DPCM anti-Covid riporta sotto i riflettori un problema irrisolto, che spesso ha risvolti grotteschi: l’improvvisazione dei testi normativi. Un’improvvisazione figlia della fretta e del modo sbagliato con cui si scrivono le ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Un esercente diha chiuso il proprio bar a mezzanotte, come prescritto dallevigenti, per poi riaprire alle 00:15: una scelta chiaramente elusiva, ma supportata dal fatto che nessuno ha pensato di inserire nel DPCM che ha imposto la chiusura per l’emergenza Coronavirus una durata minima da rispettare prima della riapertura. Un buco talmente clamoroso da impedire alle forze dell’ordine di applicare qualsiasi sanzione a questo campione di genio e sregolatezza. Un errore che non sembra causale. L’incertezza del diritto dell’ emergenza Il ritorno nella scena pubblica dei DPCM anti-Covid riporta sotto i riflettori un problema irrisolto, che spesso ha risvolti grotteschi: l’improvvisazione dei testi normativi. Un’improvvisazione figlia della fretta e del modo sbagliato con cui si scrivono le ...

BarbaraGSerra : «Io, inglese, vi dico: sul Covid l’Italia ci sta dando una lezione di serietà. E libertà» Ottimo articolo del giorn… - StefaniaFalone : RT @antoniopolito1: Samuel Paty, decapitato da un fanatico islamico per aver tenuto una lezione sulla libertà d’espressione ai suoi alunni… - MimmoFiori55 : RT @ChiodiDonatella: RANDELLATA DELLA #CASELLATI A #CONTE: 'IL #SENATO NON È UN PASSACARTE' 'Il #governo deve discutere ogni misura sul #C… - marinocolombo : RT @Tiziana_DR: Questo è il volto del professore che è stato decapitato per una lezione sulla libertà d’espressione. Samuel Paty aveva 47 a… - veracin : RT @Tiziana_DR: Questo è il volto del professore che è stato decapitato per una lezione sulla libertà d’espressione. Samuel Paty aveva 47 a… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione del La lezione del lockdown: superare la logica del dormitorio Vita Giulio Giorello, ventimila spettatori per la diretta in ricordo del grande filosofo della scienza

Se la serata fosse stata aperta al pubblico, per accogliere tutti ci sarebbe voluto un palazzetto. Oltre ventimila persone - ex studenti e colleghi studiosi, amici, lettori - si sono collegate, gioved ...

Coronavirus, i positivi a casa sono 100mila, ma i nuovi infermieri solo poche centinaia

Attivate metà delle Unità speciali che devono garantire le cure domiciliari ai malati di Covid. Assunte poche centinaia di infermieri di famiglia sui 9.600 previsti a maggio dal decreto Rilancio ...

Se la serata fosse stata aperta al pubblico, per accogliere tutti ci sarebbe voluto un palazzetto. Oltre ventimila persone - ex studenti e colleghi studiosi, amici, lettori - si sono collegate, gioved ...Attivate metà delle Unità speciali che devono garantire le cure domiciliari ai malati di Covid. Assunte poche centinaia di infermieri di famiglia sui 9.600 previsti a maggio dal decreto Rilancio ...