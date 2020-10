«La D’Urso deve morire»: Yari Carrisi condannato per la frase choc. Doccia fredda in casa di Al Bano (Di sabato 17 ottobre 2020) «La D’Urso deve morire»: Yari Carrisi condannato per la frase choc. Doccia fredda in casa di Al Bano.La frase choc divise il pubblico: «La D’Urso deve morire». A scriverlo, lo scorso 21 aprile, fu Yari Carrisi. A distanza di mesi, arriva la condanna per il figlio di Al Bano e Romina Power. Ma procediamo con ordine. Yari Carrisi pubblicò in una story sul suo profilo Instagram la frase controversa, apparentemente senza alcun motivo evidente. Proprio in quei giorni, Barbara D’Urso aveva ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 17 ottobre 2020) «La D’Urso»:per laindi Al.Ladivise il pubblico: «La D’Urso». A scriverlo, lo scorso 21 aprile, fu. A distanza di mesi, arriva la condanna per il figlio di Ale Romina Power. Ma procediamo con ordine.pubblicò in una story sul suo profilo Instagram lacontroversa, apparentemente senza alcun motivo evidente. Proprio in quei giorni, Barbara D’Urso aveva ...

