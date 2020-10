Iconize ha finto una seconda aggressione omofoba? La testimonianza che lo incastrerebbe (Di sabato 17 ottobre 2020) Iconize e la finta aggressione omofoba Dopo essere stato smascherato da Soleil Sorge e rimproverato in diretta nazionale da Barbara D’Urso, nelle ultime ore è arrivata una nuova accusa nei confronti di Iconize. Ricordiamo che il noto video maker meneghino è colpevole di aver organizzato una finta aggressione omofoba. Marco Ferrero, il suo nome all’anagrafe, si sarebbe procurato un ematoma all’occhio da solo con una confezione di surgelati. Subito dopo aver postato ilo sfogo sui suoui canali social, l’influencer è andato in giro per salotti televisivi raccontando di di essere stato picchiato perché gay. Tantissime associazioni LGBT, ma anche la stessa Carmelita e il Partito Democratico lo appoggiarono, non sapendo che il diretto ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 17 ottobre 2020)e la fintaDopo essere stato smascherato da Soleil Sorge e rimproverato in diretta nazionale da Barbara D’Urso, nelle ultime ore è arrivata una nuova accusa nei confronti di. Ricordiamo che il noto video maker meneghino è colpevole di aver organizzato una finta. Marco Ferrero, il suo nome all’anagrafe, si sarebbe procurato un ematoma all’occhio da solo con una confezione di surgelati. Subito dopo aver postato ilo sfogo sui suoui canali social, l’influencer è andato in giro per salotti televisivi raccontando di di essere stato picchiato perché gay. Tantissime associazioni LGBT, ma anche la stessa Carmelita e il Partito Democratico lo appoggiarono, non sapendo che il diretto ...

