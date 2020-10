Ibrahimovic re del derby. Conte lascia Eriksen in panchina e il Dio del calcio lo punisce (Di sabato 17 ottobre 2020) Se lasci fuori Eriksen, il Dio del calcio ti punisce. Quando un allenatore mette se stesso davanti alla logica e alla tecnica calcistica, ecco che interviene un’entità superiore. E così il derby tra Inter e Milan finisce con la vittoria della squadra di Pioli per 2-1. Il grande protagonista della serata è stato senza dubbio Zlatan Ibrahimovic autore di una doppietta. Il coronavirus non lo ha fiaccati. A nulla è valsa la rete di Lukaku. L’Inter ha provato a reagire all’uno due del Milan ma la squadra di Conte – a parte Lukaku – non è mai stata pericolosa. Ha messo in campo Perisic, Brozovic e ha lasciato fuori Eriksen che a questo punto non si capisce perché sia stato acquistato. Il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Se lasci fuori, il Dio delti. Quando un allenatore mette se stesso davanti alla logica e alla tecnica calcistica, ecco che interviene un’entità superiore. E così iltra Inter e Milan finisce con la vittoria della squadra di Pioli per 2-1. Il grande protagonista della serata è stato senza dubbio Zlatanautore di una doppietta. Il coronavirus non lo ha fiaccati. A nulla è valsa la rete di Lukaku. L’Inter ha provato a reagire all’uno due del Milan ma la squadra di– a parte Lukaku – non è mai stata pericolosa. Ha messo in campo Perisic, Brozovic e hato fuoriche a questo punto non si capisce perché sia stato acquistato. Il ...

