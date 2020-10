Giro d’Italia 2020: Filippo Ganna a cronometro è imbattibile, tripletta per lui. Almeida e Kelderman guadagnano su Nibali (Di sabato 17 ottobre 2020) Filippo Ganna non sbaglia più. Un ruolino di marcia devastante quello del piemontese: il campione del mondo ormai non stupisce e torna ancora sul gradino più alto del podio, per la sesta volta in stagione, addirittura la terza in questo Giro d’Italia 2020 interpretato in maniera magnifica. L’uomo del Team INEOS Grenadiers fa ancora esultare lo squadrone britannico: dominante, con il suo passo spaziale, anche nella cronometro del Prosecco, di 34,1 chilometri da Conegliano a Valdobbiadene. Ancora lui a prendersi tutta la scena, anche se oggi il primo dei rivali non è rimasto tanto distante. Una sfida tutta in casa per il Team INEOS Grenadiers, tra gli ultimi due vincitori della prova contro il tempo iridata (Yorkshire 2019 e Imola 2020). ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)non sbaglia più. Un ruolino di marcia devastante quello del piemontese: il campione del mondo ormai non stupisce e torna ancora sul gradino più alto del podio, per la sesta volta in stagione, addirittura la terza in questod’Italiainterpretato in maniera magnifica. L’uomo del Team INEOS Grenadiers fa ancora esultare lo squadrone britannico: dominante, con il suo passo spaziale, anche nelladel Prosecco, di 34,1 chilometri da Conegliano a Valdobbiadene. Ancora lui a prendersi tutta la scena, anche se oggi il primo dei rivali non è rimasto tanto distante. Una sfida tutta in casa per il Team INEOS Grenadiers, tra gli ultimi due vincitori della prova contro il tempo iridata (Yorkshire 2019 e Imola). ...

