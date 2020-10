Genoa | Shomurodov | chi è | perché prenderlo al fantacalcio

sportli26181512 : Shomurodov, arriva da Est la nuova luce del Genoa: Shomurodov, arriva da Est la nuova luce del Genoa L'attaccante u… - MagicGazzetta : #Shomurodov, arriva da Est la nuova luce del #Genoa #fantacalcio #SerieA - yusuf_realist : @GenoaCFC Forza Genoa! Forza Shomurodov! - villaalbe : RT @pianetagenoa: Primocanale, la probabile formazione del Genoa: largo a Bani e Shomurodov - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Shomurodov

Nel derby di Milano Barella farà il trequartista dietro la Lu-La. Buffon in porta per Pirlo, Inzaghi sceglie Caicedo per lo squalificato Immobile ...Matteo Lovato sta recuperando dall’infortunio rimediato a Parma. Un’emergenza che il ritorno di Lovato renderebbe meno pressante. L’obiettivo è essere disponibile già per la gara di lunedì con il Geno ...