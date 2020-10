(Di sabato 17 ottobre 2020) Trapelano notizie in merito a un nuovo ingresso neldi2 – The Multiverse of Madness: chi è? Continuano a trapelare leaks su2: dopo il cambio di sceneggiatore e una serie di ipotesi legate a WandaVision, ecco trapelare la presenza di una nuova attrice conosciuta dal popolo di Netflix. Direttamente dalla serie Il club delle babysitter, ecco Xochitl Gomez anche nell’MCU. La quattordicenne attrice muove ancora i suoi primi passi nel mondo della recitazione ed eccola catapultata in questa importante pellicola. Il suo ruolo non è ancora stato trapelato, ma sicuramente a breve ci saranno novità. Ovviamente nelritroveremo Benedicth Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwetel Ejifor (Karl Mordo), Elizabeth Olsen. La ...

tuttoteKit : Doctor Strange 2 e una new entry nel cast: chi sarà? #DoctorStrangeInTheMutiverseOfMadness #tuttotek - cinematownit : Nel cast di #DoctorStrange2 entrerà anche #XochitlGomez. - pecoraneragds : sto scherzando maronn doctor strange è uno dei miei preferiti - UniMoviesBlog : La giovane #XochitlGomez nel cast di #DoctorStrangeintheMultiverseofMadness - mrvkinney : pazzesco doctor strange -

Trapelano notizie in merito a un nuovo ingresso nel cast di Doctor Strange 2 - The Multiverse of Madness: chi è?