Demet Özdemir fidanzata? La Toffanin chiede e l’attrice rivela tutta la verità (Di sabato 17 ottobre 2020) Demet Özdemir è fidanzata? Sembra essere una delle domande che tutti i fans della bella attrice aspettavano da tempo, anche se, conoscendola bene, sanno quanto lei sia riservata e non ami molto parlare di queste cose. Per la prima volta in Italia e per la prima volta in un programma televisivo, Demet Özdemir è stata ospite della puntata di Verissimo in onda oggi 17 ottobre 2020. L’attrice ha scelto di rispondere alla domande che Silvia Toffanin non poteva non farle, anche se ha risposto a modo suo! Demet Özdemir fidanzata? La risposta direttamente da Verissimo La Toffanin ha deciso di scavare un po’ più a fondo nella vita dell’attrice turca, o almeno di provarci. E allora le ha chiesto se sia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 ottobre 2020)Özdemir è? Sembra essere una delle domande che tutti i fans della bella attrice aspettavano da tempo, anche se, conoscendola bene, sanno quanto lei sia riservata e non ami molto parlare di queste cose. Per la prima volta in Italia e per la prima volta in un programma televisivo,Özdemir è stata ospite della puntata di Verissimo in onda oggi 17 ottobre 2020. L’attrice ha scelto di rispondere alla domande che Silvianon poteva non farle, anche se ha risposto a modo suo!Özdemir? La risposta direttamente da Verissimo Laha deciso di scavare un po’ più a fondo nella vita dell’attrice turca, o almeno di provarci. E allora le ha chiesto se sia ...

MediasetPlay : Demet Özdemir finalmente a #Verissimo ?? La protagonista di DayDreamer si racconterà domani, per la prima volta e… - team_world : DOMANI andrà in onda l'intervista di Demet Özdemir - Sanem in #DayDreamer - a Verissimo. ? Scopri come seguire… - MediasetPlay : Un volto amato in tutto il mondo, un talento internazionale: sabato, per la prima volta in Italia, a #Verissimo l’a… - lau_ddreamer : RT @nigritha_: 'quindi in che rapporti sei con la tua collega Demet Özdemir?' ?? 'quindi in che rapporti sei con il tuo collega Can Yaman?'… - albatros_fenice : RT @nigritha_: 'quindi in che rapporti sei con la tua collega Demet Özdemir?' ?? 'quindi in che rapporti sei con il tuo collega Can Yaman?'… -