Crotone-Juventus 1-1 | Pirlo | “Squadra in costruzione | ci serve tempo”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Nelle ultime due partite siamo rimasti in dieci per episodi e per nostre leggerezze. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di lavorare, lo abbiamo fatto poco per la pausa delle nazionali. I ragazzi hanno bisogno di esperienza e la stanno facendo: siamo in, hanno bisogno di sbagliare ma devono farlo in incontri che contano come quelli di campionato”. Così Andreadopo il pari dellasul campo delnella quarta giornata di campionato. “Ieri abbiamo avuto per la prima volta un allenamento tutti insieme e provato a giocare in verticale, infatti il gol è nato da una situazione di questo genere – ha proseguito il tecnico bianconero a Dazn – A destra abbiamo sbagliato qualche scelta nel pressare ma può capitare, non abbiamo avuto il tempo di ...