Cremonese-Venezia 0-0: un pareggio incolore (Di sabato 17 ottobre 2020) Sabato 17 Ottobre 2020 nello Stadio Giovanni Zini di Cremona si è disputata la partita Cremonese-Venezia di Serie B. Il risultato finale è stato 0-0, un pareggio equilibrato in cui le due squadre non sono riuscite a imporsi sull’avversario. I grigiorossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Leggi anche: Cremonese-Venezia 2020: le dichiarazioni pre-partita Cremonese-Venezia: formazioni Cremonese (4-3-1-2): Alfonso; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Valeri; Valzania, Gustafson, Deli; Gaetano; Ceravolo, Ciofani. Allenatore: BisoliVenezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crinigoj, Taugourdeau, Vacca; Torset, Forte, Capello. Allenatore: Zanetti. Primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Sabato 17 Ottobre 2020 nello Stadio Giovanni Zini di Cremona si è disputata la partitadi Serie B. Il risultato finale è stato 0-0, unequilibrato in cui le due squadre non sono riuscite a imporsi sull’avversario. I grigiorossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Leggi anche:2020: le dichiarazioni pre-partita: formazioni(4-3-1-2): Alfonso; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Valeri; Valzania, Gustafson, Deli; Gaetano; Ceravolo, Ciofani. Allenatore: Bisoli(4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crinigoj, Taugourdeau, Vacca; Torset, Forte, Capello. Allenatore: Zanetti. Primo ...

