Coronavirus Lazio oggi, ordinanza pronta: Zingaretti però aspetta nuovo dpcm di Conte (Di sabato 17 ottobre 2020) Coronavirus Lazio oggi – Sabato 17 ottobre 2020. Un nuovo dpcm è in arrivo e Conterà altre restrizioni. Tra le tanti ipotesi il coprifuoco alle 22 per limitare la movida, ulteriore stretta sugli sport amatoriali da contatto e sulle palestre, chiusura di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, nuove misure per cinema e teatri, per le sale da gioco e Bingo. Il “Corriere della Sera” oggi, in un articolo a firma di Monica Guerzoni, parla di un lockdown parziale nei weekend, ma non è la sola strada percorribile. In ballo il potenziamento dello smart working e provvedimenti più restringenti sui trasporti pubblici, vero veicolo del contagio. Il premier Conte col supporto del Comitato ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 ottobre 2020)– Sabato 17 ottobre 2020. Unè in arrivo erà altre restrizioni. Tra le tanti ipotesi il coprifuoco alle 22 per limitare la movida, ulteriore stretta sugli sport amatoriali da contatto e sulle palestre, chiusura di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, nuove misure per cinema e teatri, per le sale da gioco e Bingo. Il “Corriere della Sera”, in un articolo a firma di Monica Guerzoni, parla di un lockdown parziale nei weekend, ma non è la sola strada percorribile. In ballo il potenziamento dello smart working e provvedimenti più restringenti sui trasporti pubblici, vero veicolo del contagio. Il premiercol supporto del Comitato ...

rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - Rugbymeet : ????AGGIORNAMENTO???? Rinviato il match tra Lazio Rugby e Kawasaki Robot Calvisano di Coppa Italia #Calvisano… - angelo_arcadu : RT @tempoweb: #scuoleaperte boom di #Contagi Il dato del Lazio smentisce la #Azzolina Uno tsunami il virus in classe - tempoweb : #scuoleaperte boom di #Contagi Il dato del Lazio smentisce la #Azzolina Uno tsunami il virus in classe… - enribarbieri : @SimoneCosimi @nzingaretti @SaluteLazio Attenzione però, il Lazio resta la Regione che ha fatto più tamponi. In gen… -