Ci abbracceremo di nuovo. Le mascherine e il divieto di toccarci non ci "giapponesizzeranno"

(Di sabato 17 ottobre 2020) Le immagini stereotipate che in Occidente abbiamo del Giappone, ci rimandano immediatamente (e in tempi di pandemia) a tanti cittadini che invadono le strade delle grandi metropoli del Sol Levante indossando la mascherina. Diciamoci la verità, per anni abbiamo strizzato l’occhio e ci siamo dati di gomito, banalizzando l’importanza di questa abitudine e ritenendola, in percentuale, più una moda che una reale necessità. Oggi, probabilmente, ci dobbiamo ricredere. E non solo sull’uso di questo dispositivo di protezione. Perché il coronavirus ci ha traghettato in un baleno in tante delle abitudini nipponiche che credevamo impossibili in Italia. Il contatto, ad esempio. Avremmo mai pensato di arrivare al punto di vietarci un abbraccio, un bacio, una stretta di mano? Probabilmente no. Eppure eccoci qui a salutarci con un solo sorriso a un ...