Chiusura delle scuole, Matteo Renzi: “E’ come sparare sul futuro” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Penso che sia un errore chiudere le scuole: un Paese che continua a far pagare ai ragazzi il conto dell’epidemia è un Paese che spara sul suo futuro”. Così Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, ha commentato l’ipotesi di un tornare alla Chiusura delle scuole e, di conseguenza, alla didattica a distanza. Scelta che, per esempio, la Campania ha già adottato da ieri per tentare di contenere il contagio da Coronavirus. >>Leggi anche: Coronavirus Lazio oggi, ordinanza pronta: Zingaretti però aspetta nuovo dpcm di Conte Chiusura delle scuole, Matteo Renzi: “La scuola è una priorità per chi crede nella sfida ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 ottobre 2020) “Penso che sia un errore chiudere le: un Paese che continua a far pagare ai ragazzi il conto dell’epidemia è un Paese che spara sul suo futuro”. Così, il leader di Italia Viva, ha commentato l’ipotesi di un tornare allae, di conseguenza, alla didattica a distanza. Scelta che, per esempio, la Campania ha già adottato da ieri per tentare di contenere il contagio da Coronavirus. >>Leggi anche: Coronavirus Lazio oggi, ordinanza pronta: Zingaretti però aspetta nuovo dpcm di Conte: “La scuola è una priorità per chi crede nella sfida ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura delle A Salerno i genitori protestano contro la chiusura delle scuole davanti alla Prefettura Orizzonte Scuola Briatore affonda De Luca:"Invece di pensare alla mia prostatite avrebbe dovuto aumentare le Terapie Intensive"

Il manager su Instagram, si scaglia contro il governatore della Campania, che ha disposto la chiusura delle scuole fino alla fine del mese. “Pensavo di avere la famosa prostatite, che non auguro a ...

Azzolina: "Oggi gli studenti della Campania non sono nelle aule ma in giro nei centri commerciali e non credo siano luoghi più sicuri delle scuole"

E’ quanto ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, tornando a parlare dell’ordinanza di chiusura delle scuole firmata ieri dal governatore Vincenzo De Luca. E’ lo è ancora più oggi ...

