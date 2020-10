Adua Del Vesco, dramma e lacrime: “la mente cerca di cancellare “ (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante la puntata del GF Vip, arriva il racconto del dramma vissuto da Adua Del Vesco, una rivelazione shock tra le lacrime: “era una persona che conoscevo” Adua Del Vesco (fonte foto: Instagram, @grandefratellotv)Nel corso della decima puntata del GF Vip, il noto reality di successo condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed Antonella Elia, arriva il racconto drammatico di Adua Del Vesco, tra le protagoniste di questa edizione: “All’età di dodici anni io ho subito uno stupro”. Un appuntamento ricco di emozioni, sorprese, litigi e colpi di scena, quello andato in onda ieri al Grande Fratello Vip, che come di consueto ha fatto parlare di sé, appassionato e tenuto ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante la puntata del GF Vip, arriva il racconto delvissuto daDel, una rivelazione shock tra le: “era una persona che conoscevo”Del(fonte foto: Instagram, @grandefratellotv)Nel corso della decima puntata del GF Vip, il noto reality di successo condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed Antonella Elia, arriva il raccontotico diDel, tra le protagoniste di questa edizione: “All’età di dodici anni io ho subito uno stupro”. Un appuntamento ricco di emozioni, sorprese, litigi e colpi di scena, quello andato in onda ieri al Grande Fratello Vip, che come di consueto ha fatto parlare di sé, appassionato e tenuto ...

