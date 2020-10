VIDEO | In Basilicata protocollo tra Anci e sindacato edicolanti per ampliare i servizi (Di venerdì 16 ottobre 2020) POTENZA – Contrastare la chiusura delle edicole in Basilicata. È l’obiettivo del protocollo sottoscritto oggi a Potenza tra l’Anci e lo Snag, sindacato nazionale autonomo giornalai aderente a Confcommercio. Il protocollo, già sottoscritto a livello nazionale, prevede un ampliamento dei servizi offerti dalle edicole, che vanno dall’erogazione dei certificati anagrafici al pagamento di bollette per tasse, imposte e tributi. Un modo per arginare la chiusura e al tempo stesso garantire nuovi servizi più vicini al cittadino che avrebbe il vantaggio di fruirne in modo piu’ agevole vicino al suo luogo di residenza. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) POTENZA – Contrastare la chiusura delle edicole in Basilicata. È l’obiettivo del protocollo sottoscritto oggi a Potenza tra l’Anci e lo Snag, sindacato nazionale autonomo giornalai aderente a Confcommercio. Il protocollo, già sottoscritto a livello nazionale, prevede un ampliamento dei servizi offerti dalle edicole, che vanno dall’erogazione dei certificati anagrafici al pagamento di bollette per tasse, imposte e tributi. Un modo per arginare la chiusura e al tempo stesso garantire nuovi servizi più vicini al cittadino che avrebbe il vantaggio di fruirne in modo piu’ agevole vicino al suo luogo di residenza.

VIDEO | Energia, Cgil Basilicata: "Il futuro è l'idrogeno" - DIRE.it Dire Funerali Santelli, Bardi: "Mancherà punto di riferimento importante per il Mezzogiorno"

(LaPresse) - "Perdita incolmbaile, mancherà un punto di riferimento importante per tutto il Mezzogiorno" Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, a Cosenza, fuori dalla camera ardente di Jole ...

Coronavirus, così è fallito il contact-tracing: “Solo 9mila tracciatori, da giugno le Regioni hanno fatto 275 assunzioni”

Un aumento di casi che sta diventando incontrollato perché il primo argine, quello del tracciamento, sembra ormai non reggere più. Con gli oltre 8mila positivi al coronavirus accertati solo nella gior ...

