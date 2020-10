Silvia Toffanin parla di Pier Silvio Berlusconi: “Mio padre gli ha detto…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) A distanza di venti anni dal loro fidanzamento, Silvia Toffanin ha parlato di Pier Silvio Berlusconi, in un’intervista, di quando si sono conosciuti Durante un’intervista personale rilasciata ai microfoni del Gossip, la presentatrice del programma Mediaset, Verissimo, Silvia Toffanin non si è davvero lasciata sfuggire nulla a proposito della famiglia e dell’allora fidanzato Pier Silvio … L'articolo Silvia Toffanin parla di Pier Silvio Berlusconi: “Mio padre gli ha detto…” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020) A distanza di venti anni dal loro fidanzamento,hato di, in un’intervista, di quando si sono conosciuti Durante un’intervista personale rilasciata ai microfoni del Gossip, la presentatrice del programma Mediaset, Verissimo,non si è davvero lasciata sfuggire nulla a proposito della famiglia e dell’allora fidanzato… L'articolodi: “Miogli ha detto…” proviene da YesLife.it.

manuela_rizz : RT @CinguettaTV: Sabato puntata da non perdere di #Verissimo, primi ospiti annunciati nel salotto di Silvia Toffanin: per la prima volta in… - MolinaaaNoe : RT @CinguettaTV: Sabato puntata da non perdere di #Verissimo, primi ospiti annunciati nel salotto di Silvia Toffanin: per la prima volta in… - meshorahomy : RT @CinguettaTV: Sabato puntata da non perdere di #Verissimo, primi ospiti annunciati nel salotto di Silvia Toffanin: per la prima volta in… - fiatvitaelux : RT @CinguettaTV: Sabato puntata da non perdere di #Verissimo, primi ospiti annunciati nel salotto di Silvia Toffanin: per la prima volta in… - hellyfanegypt : RT @CinguettaTV: Sabato puntata da non perdere di #Verissimo, primi ospiti annunciati nel salotto di Silvia Toffanin: per la prima volta in… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin Silvia Toffanin, l'avete mai vista com'era prima di diventare famosa? (foto) ControCopertina Arisa racconta il dramma della sua infanzia: "Dicevano che puzzavo e mi offendevano"

In una recente intervista Arisa ha rivelato aver avuto un'infanzia molto dura essendo stata vessata in continuazione dai suoi coetanei ...

Grave lutto per Francesco Renga: addio a papà Salvatorico

Grave lutto per Francesco Renga. A 91 anni, è morto Salvatorico Renga, il padre del cantante. L’uomo era malato di alzheimer e si è spento presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, ...

In una recente intervista Arisa ha rivelato aver avuto un'infanzia molto dura essendo stata vessata in continuazione dai suoi coetanei ...Grave lutto per Francesco Renga. A 91 anni, è morto Salvatorico Renga, il padre del cantante. L’uomo era malato di alzheimer e si è spento presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, ...