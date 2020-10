Sharon Stone rivela: 'Ho posato nuda su Playboy per avere la parte in 'Basic Instinct'' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Erano i primi anni 90 e Sharon Stone faticava a trovare ruoli a Hollywood. Quando le passò sottomano il copione di 'Basic Instinct' pensò che la parte della sensuale Catherine Tramell le sarebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) Erano i primi anni 90 efaticava a trovare ruoli a Hollywood. Quando le passò sottomano il copione di '' pensò che ladella sensuale Catherine Tramell le sarebbe ...

Erano i primi anni 90 e Sharon Stone faticava a trovare ruoli a Hollywood. Quando le passò sottomano il copione di "Basic Instinct" pensò che la parte della sensuale Catherine Tramell le sarebbe calza ...

Sharon Stone ha posato nuda per Playboy nel 1990 solo per ottenere un ruolo in “Basic Instinct”, film poi diventato un cult del cinema. "Ho deciso che mi sarei mostrata su Playboy specificamente perch ...

