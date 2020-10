Serie C: Grosseto dalla D al grande sogno (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottimo inizio di campionato di Serie C per il Grosseto che, grazie ad una partenza sprint si trova in zona playoff. In quattro partite ha fatto un solo passo falso contro la corazzata Renate, vincendo le altre tre gare. Piacenza, Lucchese e Pergolettese sono cadute sotto i colpi del Grifone, che ora si trova in quarta posizione, ad un punto dalla capolista Lecco. I ragazzi di mister Magrini sono in gran forma, soprattutto gli attaccanti: in tre hanno segnato tutti e sei i gol messi a segno dal Grosseto. Una firma per Moscati, due Galligani e tre per Boccardi, a riprova del suo straordinario momento magico. (Credits: Us Grosseto 1912 Facebook)Grosseto e la sfida con la Pro Vercelli Il Grifone troverà sabato alle 18.30 la Pro Vercelli, squadra esperta della categoria che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottimo inizio di campionato diC per ilche, grazie ad una partenza sprint si trova in zona playoff. In quattro partite ha fatto un solo passo falso contro la corazzata Renate, vincendo le altre tre gare. Piacenza, Lucchese e Pergolettese sono cadute sotto i colpi del Grifone, che ora si trova in quarta posizione, ad un puntocapolista Lecco. I ragazzi di mister Magrini sono in gran forma, soprattutto gli attaccanti: in tre hanno segnato tutti e sei i gol messi a segno dal. Una firma per Moscati, due Galligani e tre per Boccardi, a riprova del suo straordinario momento magico. (Credits: Us1912 Facebook)e la sfida con la Pro Vercelli Il Grifone troverà sabato alle 18.30 la Pro Vercelli, squadra esperta della categoria che ...

